Польща не отримує газ за контрактом з RosUkrenergo

Польща після відновлення газових поставок через українську газотранспортну систему 21 січня недоотримує щодоби 7 млн. кубометрів газу, які передбачені контрактом зі швейцарським трейдером RosUkrenergo. Про це УНІАН повідомила прес-секретар польської нафтогазової компанії PGNIG Йоанна ЗАКШЕВСЬКА.

«Станом на сьогоднішній ранок ми маємо таку саму ситуацію, як і вчора увечері», - сказала вона.

У середу, 20 січня, після підписання Україною та РФ нових газових контрактів, які дозволили відновити поставки газу в країни Європейського союзу, польський PGNIG заявив, що зможе підтвердити повне відновлення поставок 22 січня.

Водночас, увечері 22 січня компанія повідомила, що через Україну отримує лише 7 млн. кубометрів газу з 14 млн., які зазвичай поставлялись за двома контрактами компанії з «Газпромом» та RosUkrenergo.

У "Газпромі" тим часом відзначили, що холдинг поставляє повністю об`єм газу, передбачений контрактом з польською стороною. Офіційний представник російського холдингу Сергій КУПРІЯНОВ підтвердив, що частина газу йде транзитом через Білорусь, повідомляє РБК.

Як повідомляв УНІАН, щорічна потреба Польщі в газі становить 14 млрд. кубометрів газу, майже половина цього об`єму (6,2 млрд. куб. м) поставляється з Росії.

Польща для забезпечення внутрішніх потреб імпортує 70% газу, більш як 90% якого - з Росії та, через російську газотранспортну систему, - з країн Центральної Азії.

PGNIG, за контрактом з RosUkrenergo від 17 листопада 2006 року, отримує більш як 2,3 млрд. кубометрів газу на рік.

За умовами цього контракту, який діє до 1 січня 2010 року, він може бути автоматично продовженим на 2 наступні роки.