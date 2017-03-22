Стала відома дата саміту НАТО в Брюсселі

Стала відома дата саміту НАТО - зустріч глав держав та урядів країн-членів альянсу пройде в Брюсселі 25 травня.

Читайте такожГенсек НАТО відвідає США вперше з часу обрання президентом Трампа

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила речник НАТО Оанна Лунгеску, пославшись на слова генерального генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

"Генеральний секретар сказав сьогодні журналістам у Вашингтоні, що глави держав і урядів НАТО зберуться в Брюсселі в четвер, 25 травня 2017 року. Вони обговорять питання адаптації НАТО до нового середовища безпеки, в тому числі, роль альянсу в боротьбі з тероризмом, а також про важливість збільшення витрат на оборону", - зазначила вона.