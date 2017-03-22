Німеччина вперше депортує за підозрою в тероризмі уродженців країни

Влада Німеччини оголосила про депортацію двох чоловіків, заарештованих за підозрою в причетності до терористичної діяльності. Як підкреслив представник міністерства внутрішніх справ, це перший випадок висилки людей, народжених в сім'ях мігрантів на території Німеччини, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Їм також заборонено повернення у країну.

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Обидва вони, як повідомляється, були заарештовані на початку лютого в місті Геттінгені у центральній частині Німеччини. Батьки одного з них прибули з Нігерії, а іншого - з Алжиру. Чоловікові нігерійського походження 22 роки, а вихідцю з алжирської сім'ї - 27 років.

У Німеччині, як і в багатьох інших європейських країнах, громадянство визначається не місцем народження, а за громадянством одного або обох батьків.

Після арешту поліція повідомила, що вони становлять небезпеку, так як у них в ході обшуків було знайдено вогнепальну і холодну зброю, патрони і прапор екстремістського угруповання "Ісламська держава".

При цьому влада так і не змогла встановити, чи підозрювані мали намір використовувати вогнепальну зброю в ході можливого теракту, і формальних звинувачень проти них висунуто не було.

У Німеччині були підвищені заходи безпеки після того, як 19 грудня в Берліні вантажівка в'їхала у натовп на різдвяному ярмарку. В результаті загинули 12 людей, ще 49 отримали поранення.

Відповідальність за напад взяло на себе угруповання "Ісламська держава".

Німецька влада оголосила в розшук вихідця з Тунісу Анісу Амрі, посвідчення особи якого було знайдено під пасажирським сидінням вантажівки. Йому вдалося втекти і виїхати в Італію, де він був убитий в перестрілці з поліцією при перевірці документів.