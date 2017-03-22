Двох терористів спіймали на Вестмінстерському мосту в Лондоні - ЗМІ
18:04, 22 березня 2017Світ
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Терористи не проникли в будівлю британського парламенту.
Ілюстрація / REUTERS
Жоден терорист не потрапив до будівлі британського парламенту. Двоє були спіймані на Вестмінстерському мосту, один офіцер убитий.
Про це повідомляє журналіст The Guardiam Ровена Масон.
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За її словами, депутатам парламенту було сказано закритися в кабінетах.
Раніше УНІАН повідомляв, що кілька людей постраждали в результаті стрілянини біля будівлі парламенту Великобританії в Лондоні.
Пізніше ЗМІ повідомили, що автомобіль задавив не менше п'яти осіб на Вестмінстерському мосту в Лондоні, де стався інцидент зі стріляниною.
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