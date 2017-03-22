Двох терористів спіймали на Вестмінстерському мосту в Лондоні - ЗМІ

Жоден терорист не потрапив до будівлі британського парламенту. Двоє були спіймані на Вестмінстерському мосту, один офіцер убитий.

Про це повідомляє журналіст The Guardiam Ровена Масон.

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За її словами, депутатам парламенту було сказано закритися в кабінетах.

Раніше УНІАН повідомляв, що кілька людей постраждали в результаті стрілянини біля будівлі парламенту Великобританії в Лондоні.

Пізніше ЗМІ повідомили, що автомобіль задавив не менше п'яти осіб на Вестмінстерському мосту в Лондоні, де стався інцидент зі стріляниною.