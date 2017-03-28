Зять Трампа очолив управління інновацій при Білому домі

Зять і радник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер став головою нового управління з питань інновацій при Білому домі. Про це заявив прес-секретар президента США Шон Спайсер, передає РБК з посиланням на Reuters.

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Основною діяльністю управління стане модернізація технологій «кожного федерального відомства», а також визначення «трансформаційних проектів в області інфраструктури», зазначив Спайсер.

Про створення нового відомства 27 березня повідомила газета The Washington Post. За даними видання, в спецпідрозділі нового управління будуть працювати колишні топ-менеджери великих організацій. Як повідомляв Кушнер, уряд має «управлятися подібно величезній американській компанії».

Газета відзначала, що управління буде приділяти особливу увагу роботі з компаніями, які займаються технологіями та обробкою даних: Apple, Tesla, Microsoft і Salesforce та інші.

Раніше УНІАН повідомляв, що старший радник президента США Дональда Трампа, його зять Джаред Кушнер погодився дати свідчення сенатській комісії, що розслідує факти передбачуваного втручання Росії в американську виборчу кампанію.