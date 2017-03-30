У Туреччині заблокували сайт бронювання готелів booking.com

Арбітражний суд Туреччини розпорядився заблокувати сайт інтернет-бронювання готелів booking.com через підозру в недобросовісній конкуренції.

Про рішення турецького суду повідомляється на сайті Tursab, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Претензії до голландської інтернет-компанії висунула Асоціація турецьких туристичних агентств (Tursab), звинувативши її в порушенні антимонопольного законодавства при бронюванні готелів і авіаквитків.

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Як заявляє турецька туристична асоціація, антимонопольна служба Туреччини оштрафувала Booking на 2,5 млн лір (майже 700 тисяч доларів).

Голова Tursab пояснює, що до туристів, які забронювали квиток або готель до рішення арбітражного суду, штрафні санкції застосовуватися не будуть.

Booking.com - інтернет-оператор, заснований в 1996 році в Нідерландах і є дочірньою компанією Priceline Group.

Компанія не раз стикалася із скаргами з боку місцевих туроператорів, зазначає Бі-Бі-Сі. В різних країнах її звинувачують у ціновому тиску і порушенні антимонопольного законодавства.