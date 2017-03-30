Іванка Трамп отримала посаду в Білому домі, щоправда, без зарплати

Дочка американського президента отримала в адміністрації посаду консультанта Дональда Трампа. Про це повідомляє Російська служба ВВС.

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За інформацією видання, зарплати ця посада не передбачає. Сама Іванка заявила, що, незважаючи на неформальний характер роботи, вона буде виконувати всі ті ж правила, яким підкоряються і звичайні держслужбовці.

Про те, що Іванка стане радником свого батька, стало відомо ще 20 березня. Але тоді у Вашингтоні оголосили, що у старшої дочки президента буде свій робочий кабінет у Білому домі. Повідомлялося, що офіційно Іванка Трамп не буде займати жодної посади в його адміністрації.

Раніше стало відомо, що зять і головний радник Дональда Трампа Джаред Кушнер очолив упраленія інновацій при Білому домі.

Комітет з розвідки Сенату США повідомив, що Кушнер буде свідчити у розслідуванні можливого втручання Росії у президентські вибори США 2016 року.