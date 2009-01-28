Ізраїль розірвав дипломатичні відносини з Венесуелою і вислав співробітників посольства з країни. Про це повідомляє Газета.руз посиланням на видання Haaretz.

На початку тижня ізраїльське МЗС сповістило співробітників посольства Венесуели про те, що вони повинні залишити країну впродовж 72 годин.

Президент Венесуели Уго ЧАВЕС минулого тижня розкритикував дії Ізраїлю в секторі Газа і заявив про намір Венесуели надовго перервати дипломатичні контакти з Ізраїлем.

27 січня з Каракаса було вислано посла Ізраїлю.