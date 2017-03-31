В Австрії вводять заборону на продаж сигарет підліткам, які не досягли 18 років

Представники департаментів у справах молоді всіх дев'яти федеральних земель Австрії підтримали пропозицію про заборону продажу цигарок підліткам, які не досягли 18-річного віку, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Ввести цю заборону раніше запропонувала міністр у справах сім'ї та молоді Австрії Софі Кармасін. Зараз в Австрії заборонено продавати тютюнову продукцію тим, кому ще немає 16-ти.

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Як очікується, нове обмеження набуде чинності в середині наступного, 2018 року. Таким чином, в Європі залишиться тільки три країни, де 16-річним дозволено купувати сигарети - Бельгія, Ліхтенштейн Люксембург.

На думку Софі Кармасін, підвищення вікового цензу для купівлі сигарет стане поворотним моментом у боротьбі за здоров'я молоді.

Згідно з офіційними даними за 2015 рік, в Австрії щодня викурюють як мінімум одну сигарету від 10 до 16% 15-річних.

Згідно вересневого звіту дослідників проекту ESPAD, які займаються вивченням проблеми вживання алкоголю і наркотиків у школах, масштаби куріння і розпивання спиртного серед підлітків у віці 15-16 років скорочуються у багатьох європейських країнах.

За даними ESPAD, в середньому в Європі до 15-16 років курить 21% опитаних підлітків.

Кількість учнів, які починають щодня курити в ранньому віці (до досягнення 13 років), за останні 20 років скоротилася з 10% до 4%.

При цьому, як відзначають в ESPAD, на тлі зниження куріння і розпивання спиртних напоїв масштаби вживання марихуани серед підлітків зростають.