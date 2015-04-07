Пілотів літака Качинського змушували сідати у Смоленську та постійно відволікали - нові записи "чорної скриньки"

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це сьогодні повідомила польська радіостанція RMF FM з посиланням на нові розшифровані записи розмов пілотів з однієї із "чорних скриньок" урядового Ту-154.

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"Постійне вгамовування сторонніх осіб, які заважали пілотам посадити літак, керівник повітряних сил в кабіні пілотів і навіть пили пиво у кабіні пілотів за півгодини до катастрофи", - відзначає радіостанція.

При цьому у повідомленні зазначається, що експертам вдалося розшифрувати на 30% більше слів, ніж під час попередніх експертиз.

RMF FM повідомляє, що керівник польських повітряних сил Анджей Бласік, котрий перебував у кабіні пілотів, давав їм інструкції, як діяти, та говорив, що вони мусять посадити літак.

"Ми мусимо це робити, поки не досягнемо результату", - цитує радіостанція слова Бласіка.

Він також вимагав від членів екіпажу пропозицій щодо того, як посадити борт та на висоті 300 метрів переконував пілота, що "він точно зміститься".

Про необхідність посадити літак говорив також директор служби протоколу польського МЗС Маріуш Казана.

"Упродовж 20 хвилин перед катастрофою магнітофон зареєстрував аж 7 спроб утихомирення та тиші. Від звичайного "Тсссс", "Тихо там", "Вийти звідси!" аж до "бл.., перестаньте, прошу" за 2,5 хвилини до катастрофи", - відзначається у повідомленні RMF FM.

Згідно з записами, за приблизно півгодини до катастрофи стюардеса запропонувала неідентифікованій особі у кабіні пілотів пиво, й ця особа його випила.

Як повідомляв УНІАН, польський урядовий Ту-154 з 96 високопосадовцями на борту розбився під час заходження на посадку на військовий аеродром у російському місті Смоленськ. Звідки польська делегація планувала відбути на відзначення 70-х роковин Катинської трагедії.

Серед загиблих були президент Лех Качинський з дружиною.

Польська та російська комісії авіаційних експертів називали основною причиною катастрофи помилку пілотів.

Прихильники найбільшої опозиційної партії у Польщі "Закон та справедливість" (PiS), співзасновником якої був Лех Качинський, переконані, що катастрофа стала наслідком навмисне організованого замаху на життя польського президента, та заявляють, що польська та російська влада усіляко приховує це.