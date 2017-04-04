Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав притягнути до відповідальності організаторів хімічної атаки у Сирії, написав він у своєму мікроблозі в Twitter.

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"Шокований повідомленнями про атаку із застосуванням хімічної зброї у Сирії та масовим вбивством невинних цивільних. Винних потрібно притягнути до відповідальності", - наголосив Клімкін.

Shocked by reports of chemical weapons attack in Syria and mass murder of innocent civilians. Perpetrators must be brought to justice. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 квітня 2017 р.

Як повідомляв УНІАН, в Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини заявили, що внаслідок імовірної хімічної атаки з боку сирійських урядових військ президента Башара аль-Асада або російських винищувачів у провінції Ідліб загинуло щонайменше 58 осіб, включаючи 11 дітей.

Мохаммед Расул, який є головним відповідальним за надання послуг швидкої допомоги в Ідлібі, повідомив про загибель 67 осіб та 300 поранених. За даними проопозиційного телеканалу Orient News, кількість жертв становить 100 осіб.

Водночас, командування сирійської армії відкидає причетність до здійснення хімічної атаки в Ідлібі.

Ситуацію з хімічною атакою в Сирії завтра, 5 квітня, розгляне Рада безпеки ООН.