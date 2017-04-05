Путін назвав всі країни СНД потенційними об'єктами терористичних атак

Практично кожна з країн СНД є потенційним об'єктом терористичних атак, заявив президент Росії Володимир Путін. Про це повідомляє РИА Новости.

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"Ми бачимо, що ситуація, на жаль, не покращується. І найкраще підтвердження цьому – нещодавні трагічні події в Санкт-Петербурзі. В результаті терористичного акту загинули люди, багато постраждалих", — сказав Путін на зустрічі з керівниками органів безпеки країн СНД.

Як повідомлялося, в Санкт-Петербурзі 3 квітня під час відправлення поїзда метро зі станції «Сінна площа» в напрямку станції «Технологічний інститут» стався вибух. Потужність вибухового пристрою оцінили в 200-300 г в тротиловому еквіваленті. За даними міністра охорони здоров'я РФ Вероніки Скворцової, загинули 14 людей, в лікарнях перебувають 49 постраждалих.