Петербурзький терорист міг навчатися в рядах ІДІЛ у Сирії - росЗМІ

Правоохоронні органи РФ перевіряють інформацію про те, що Акбаржон Джалілов, якого раніше назвали виконавцем теракту в метро Санкт-Петербурга, навчався в рядах ІДІЛ на території Сирії в 2015-2016 роках. Про це пише "ТАСС" з посиланням на джерело.

"29 листопада 2015 року він (Джалілов) полетів з Санкт-Петербурга до Стамбула, звідки, за попередніми даними, міг перебратися в Сирію для навчання в рядах прихильників терористичної організації "Ісламська держава", - повідомило джерело. За його словами, Джалілов після вильоту за кордон довгий час був відсутній в Росії.

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Як повідомляє "Комерсант", офіційний представник СК РФ Світлана Петренко повідомила, що в ході обшуку у квартирі на Цивільному проспекті, яку близько місяця тому зняв Джалілов, були знайдені двосторонній скотч, фольга та "інші предмети", аналогічні тим, що були виявлені в конструкції знешкодженої бомби. За даними видання, знахідки свідчать про те, що бомби були виготовлені Джаліловим саме в цій квартирі.

За однією з версій, яку СКР зараз перевіряє за сприянням Комітету національної безпеки Киргизії (КНБК), етнічний узбек Джалілов міг скоїти теракт, потрапивши під вплив терористичного угруповання "Туахід валь-джихад", яке діє в Сирії.

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За даними КНБК, в неї входять сотні узбеків, які у тому числі проживали в Ошській області Киргизії. У минулому році в області була проведена масштабна операція проти бойовиків, які повернулися з Сирії та активно вербували в угруповання нових учасників, а також готували теракти.

"Після цього Ошський суд, задовольнивши вимогу прокуратури, визнав "Туахід валь-джихад" терористичною організацією, заборонивши її діяльність. Однак, пішовши в підпілля, бойовики почали активно освоювати інтернет", - наголошується в повідомленні.

За даними джерел видання, з'їздивши місяць назад в рідний Зш, Джалілов міг почати активно контактувати зі своїми земляками-радикалами. А потрапивши під їх вплив, можливо, отримав від них і інструкції з підготовки подвійного теракту в метро.

Як повідомляв УНІАН, в Санкт-Петербурзі 3 квітня під час відправлення поїзда метро зі станції "Сінна площа" в напрямку станції "Технологічний інститут" стався вибух. Потужність вибухового пристрою оцінили в 200-300 г в тротиловому еквіваленті. За даними міністра охорони здоров'я РФ Вероніки Скворцової, загинули 14 людей, в лікарнях перебувають 49 постраждалих.

Раніше СК РФ назвав ім'я і дату народження особи, яка вчинила теракт, - Акбаржон Джалілов, 01.04.1995 року.