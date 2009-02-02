Ізраїль завдав удару по сектору Газа

Літак ВВС Ізраїлю в неділю завдав авіаудару по об`єкту ХАМАСу в центральній частині сектора Газа, повідомили агентству Reuters джерела в радикальному палестинському русі.

За даними France Presse, обстрілу зазнав дільничий будинок поліції ХАМАС. Розбомблена поліцейська дільниця, уточнює Reuters, розташована в селищі Муграка. В результаті авіанальоту ніхто не постраждав, оскільки Ізраїль завчасно попередив місцевих жителів про підготовку удару.

Авіаудар ізраїльських ВПС, зазначає Reuters, відбувся за кілька годин після того, як прем`єр-міністр Ізраїлю Ехуд Ольмерт пообіцяв рухові ХАМАС відповідь на обстріл бойовиками території ізраїльської держави. В неділю бойовики випустили по південних районах Ізраїлю півтора десятки реактивних снарядів і мін, поранивши двох військовослужбовців і одного цивільного мешканця.

Лента.ру