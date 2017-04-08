Сенат США затвердив запропонованого Трампом нового суддю Верховного суду

Сенат США затвердив Ніла Горсача в якості нового судді Верховного суду країни. Його кандидатура була запропонована президентом-республіканцем Дональдом Трампом і не влаштувала багатьох представників Демократичної партії, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

До висунення в судді Верховного суду Ніл Горсач працював у Апеляційному суді, розташованому в Колорадо. Лідер демократичної меншості в сенаті Чак Шумер заявив, що у нього є серйозні сумніви в незалежності Горсача.

Читайте такожВашингтон оскаржив блокування міграційного указу Трампа

У свою чергу сенатор від штату Массачусетс Елізабет Уоррен звинуватила Горсача в тому, що він прагне захищати інтереси великих корпорацій в збиток американському робітничому класу.

Демократи намагалися заблокувати призначення Горсача, але республіканці, які мають більшість у Сенаті, зуміли змінити правила голосування таким чином, щоб не дати демократам це зробити.

Посаду судді Верховного суду США стала вакантною після смерті судді Антоніна Скаліа минулого року. Барак Обама, який займав тоді пост президента США, запропонував свого кандидата, але він був заблокований республіканцями у Конгресі.

Всього у Верховному суді США має бути дев'ять суддів. До затвердження Горсача на пост дев'ятого судді в суді зберігався паритет між суддями, висунутими президентами-республіканцями, і суддями, висунутими президентами-демократами.

Розклад сил у Верховному суді США дуже важливий для країни, оскільки найчастіше саме він приймає остаточні рішення з багатьох спірних питань. За останні роки суд прийняв кілька гучних рішень, в тому числі узаконив по всій країні одностатеві шлюби.