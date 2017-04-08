У Росії за вказівкою Кремля провели мітинги проти тероризму

У суботу, 8 квітня, у великих містах Росії пройшли антитерористичні мітинги і акції пам'яті загиблих в результаті теракту в петербурзькому метро.

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За два дні до цього аналогічні заходи відбулися в Москві та Санкт-Петербурзі.

За даними «Медузи», мітинги по всій країні були організовані регіональною владою на вимогу адміністрації президента Росії; особливу увагу приділили тим містам, де 26 березня громадяни масово вийшли на вулиці проти корупції.

Десятки джерел розповідають, що участь в антитерористичних акціях забезпечували державні та приватні підприємства, а також навчальні заклади.

Як пише «Радіо Свобода», в Москві під час акції в пам'ять про жертви теракту в метро Петербурга затримали 6 осіб – 5 активістів та журналіста, який фотографував акцію в парку Горького.

На аналогічному заході, організованому владою в Барнаулі (Алтайський край), затримано 8 осіб.

Видання зазначає, що затримували або людей з плакатами проти корупції, або тих, які виступали з критикою влади.

Громадські акції, організовані владою, пройшли в ряді великих міст Сибіру та Поволжя.

При цьому в Красноярську всім, хто прийшов роздавали листівки з інформацією про теракт в петербурзькому метро 3 квітня, жертвами якого стали 14 осіб.

За словами керівників акцій, в якості яких офіційно виступили в основному молодіжні, ветеранські та інші громадські організації, у всіх випадках у заходах брали участь не менше декількох тисяч осіб.

Раніше адміністрація президента РФ Володимира Путіна доручила регіонам провести 8 квітня організовані мітинги з антитерористичними гаслами – "особливо там, де пройшли акції протесту 26 березня".