У Москві кількість затриманих учасників протесту перевищила тисячу осіб - правозахисники

08:48, 27 березня 2017
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Більшість затриманих оформили за статтею, що передбачає штраф до 20 тисяч рублів.

Силовики масово затримують протестувальників / REUTERS

За попередніми даними організації ОВД-Інфо, яка займається моніторингом політичних переслідувань, в Москві 26 березня на Тверській вулиці і було затримано близько 1030 осіб. Їх розвезли по 51 різних відділеннях поліції. На даний момент ще не всі затримані відпущені з відділів інутрішніх справ: щонайменше 120 людей (станом на 3:20 ночі за московським часом - УНІАН) залишаються у відділеннях.

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За інформацією правозахисників, щонайменше у 22 затриманих ВВС (відділах внутрішніх справ - УНІАН) допитували співробітники Слідчого комітету РФ — за окремими даними, у зв'язку з травмою, яку вдень отримав співробітник поліції на Тверській вулиці (СК порушив кримінальну справу за 317 ст. КК). При цьому затриманим і ставили питання з приводу цілей відвідування протестної акції та отримували вони самі травми в ході затримання.

"Більшість уже відпущенх з відділень оформили за статтею 20.2 КоАП, яка передбачає штраф до 20 тисяч рублів за "порушення учасником публічного заходу встановленого порядку проведення зборів". На них чекає судова тяганина", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, антикорупційні мітинги відбулися 26 березня по всій Росії. Протести пов'язані з публікацією розслідування Фонду боротьби з корупцією про незадекларовану нерухомість глави уряду Дмитра Медведєва. Тільки в Москві, за різними оцінками, участь у мітингу взяли від 10 до 30 тис. чоловік. За неофіційними даними, на акцію в Санкт-Петербурзі вийшли від 5 до 10 тисяч.

Щодо більшості із затриманих будуть складені адміністративні протоколи за статтею 20.2 КоАП Рф (Порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування).

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Теги: #Москва#протести#затримані