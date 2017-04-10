У Норвегії перевірять можливий зв'язок затриманого росіянина з терористом зі Стокгольма

Спецслужби Норвегії перевірять, чи пов'язаний затриманий в Осло 17-річний росіянин, якого звинувачують у незаконному поводженні з вибухівкою, з підозрюваним у скоєнні теракту в Стокгольмі 7 квітня Рахматом Акіловим.

Про це повідомляє Svenska Dagbladet з посиланням на представника поліцейської служби безпеки Швеції Аннетт Аамодт.

«Ми проводимо розслідування, яке покаже, чи існує який-небудь зв'язок із затриманим в Стокгольмі», — сказали в поліції.

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Раніше адвокат затриманого в Осло росіянина назвала його дії "пустощами".

Як повідомляв УНІАН, напередоднів Норвегії був заарештований 17-річний росіянин за підозрою в організації вибуху.

За заявою поліції, затриманий був їм відомий і раніше висловлював симпатії на адресу бойовиків ІДІЛ.