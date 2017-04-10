Тор проти Халка: вийшов фееричний трейлер фільму "Тор. Рагнарек" (відео)

Перший повноцінний трейлер третьої частини супергеройської саги "Тор" кіновсесвіту Marvel, що має назву "Тор. Рагнарек", був оприлюднений 10 квітня 2017 року.

Картина стане продовженням фільмів "Тор" 2011 року і "Тор 2: Царство темряви" 2013 року, а прем'єра запланована на 3 листопада 2017 року.

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Головні ролі у фільмі "Тор. Рагнарек" виконують Кріс Хемсворт (Тор), Том Хіддлстон (Локі) , Кейт Бланшетт (Хела), Ідріс Ельба (Хеймдалль), Марк Руффало (Халк). Також у фільмі очікується поява Ентоні Хопкінса (Одін) та Бенедикта Камбербетча (Доктор Стрендж).

Очікується, що за сюжетом Тор повинен буде врятувати Асгард від богині смерті Хели та Рагнарека, який знаменує його знищення. Допомогти Тору у цій боротьбі серед інших має його колега з "Месників" Халк, який, втім, у трейлері поки виступає як його суперник у гладіаторському поєдинку.

Як повідомляв УНІАН, також на літо 2017 рік запланований вихід в прокат нової "Людини-павука" від Marvel.