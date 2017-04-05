ВООЗ розповіла про хімречовини, які застосовувалися при атаці в Ідлібі

Під час атаки в Хан-Шейхуні в сирійській провінції Ідліб могли застосовуватися фосфорорганічні хімічні речовини, серед яких є нервові збудники, йдеться в заяві Всесвітньої організації охорони здоров'я, як повідомляє «РИА Новости».

Згідно з даними ВООЗ, які були отримані від партнерських організацій в районі Хан-Шейхун, в результаті атаки загинуло близько 70 осіб, сотні постраждали, включаючи жінок і дітей. Відзначається, що люди надходили в госпіталі, розташовані в провінції Ідліб, із утрудненим диханням і нападами задухи.

"Ймовірність впливу хімічної атаки посилюється очевидною відсутністю зовнішніх травм у випадках, про які повідомляється, а також швидкий розвиток схожих симптомів, включаючи гострий респіраторний розлад, що є основною причиною смерті. У деяких випадках, як видається, є додаткові ознаки, які вказують на вплив фосфорорганічних хімічних речовин — категорії хімічних речовин, яка включає в себе нервові збудники", — наголошується в заяві.

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У ВООЗ підкреслюють, що зі складів її партнерів в Ідлібі в госпіталі в Хан-Шейхун були направлені спеціальні медикаменти, стероїди для лікування симптомів отруєння хімічними речовинами. Додатково ВООЗ передає медикаменти із Туреччини і готова надати машини швидкої допомоги, якщо у цьому є необхідність.

"Експерти ВООЗ в Туреччині знаходяться на зв'язку з медичними працівниками в Ідлібі і надають їм цілодобову допомогу з діагностики та лікування пацієнтів", — зазначили в ВООЗ.