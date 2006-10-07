Грузини терміново залишають Росію

Посольство Грузії в РФ почало термінову видачу віз на виїзд з Росії громадянам республіки. Одержати відповідні документи можна в Москві, за адресою Покровка, 42. Про це заявив генконсул посольства Зураб Патарадзе, повідомляє радіо "Эхо Москвы".

Крім того, міністерство закордонних справ Грузії оголосило про намір поскаржитися до Страсбурга на російські органи влади з огляду на масові затримання громадян Грузії на території Росії. За словами грузинських чиновників, за вказівкою російського уряду в країні порушуються права людини, а самі російські власті здійснюють репресивні заходи щодо громадян Грузії, зокрема щодо грузинських дітей. Йдеться про одержану московськими школами вимогу міліції про надання списків дітей з грузинськими прізвищами.

З початку жовтня в Москві та інших містах Росії правоохоронці перевіряють підприємства, що належать грузинам. Було закрито кілька казино, ресторанів і кафе. За три дні з Москви вислані 143 мігранти з Грузії.

Конфлікт двох країн загострився після затримання в Грузії чотирьох російських розвідників, після чого Росія запровадила економічну блокаду. Транспортне і поштове сполучення з Грузією припинене.

Лента.ру