Внаслідок «газової війни» збитки Росії можуть скласти близько $4 млрд

Через «газову війну» збитки Росії можуть скласти майже 4 млрд. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні сказав директор Інституту енергетичної політики Володимир МІЛОВ на «круглому столі» «Газовий конфлікт і майбутнє взаємин Росії і України».

«Газпром» уже прямо втратив понад 2 млрд. дол. виручки за непоставлений газ і приблизно на таку ж суму нам «вкотять» претензії», - сказав В.МІЛОВ. Він зазначив, що Болгарія вже виставила претензії до «Газпрому».

За його словами, в Росії дуже багато говорять про те, хто з українських політиків винен у зриві транзиту, проте російські політики мали зробити все, щоб запобігти конфлікту.

Він вважає, що «Газпрому» треба було погодиться на більш-менш прийнятну ціну для України - 230-250 дол., оскільки втрати для нього в результаті конфлікту стали більшими.

В.МІЛОВ також нагадав, що 29 грудня 2008 р. «Газпром» поширив інформацію про вихід з переговорного процесу і виставив ціну в 418 дол. за тис. куб., що повністю виключало можливість завершення переговорів до нового року.

«Катастрофічної шкоди завдало Росії відключення повного транзиту через українську територію», - сказав він.

При цьому експерт нагадав, що відключення транзиту мотивувалося побоюваннями «Газпрому», що частина газу буде вкрадена. У той же час він підкреслив, що «Газпром», боячись за збереження лише 3-5% транзитного газу, повністю перекрив увесь транзит.

Також В.МІЛОВ зазначив, що від «газової війни» найбільше постраждали ті країни, які в ЄС найбільше займають проросійську політику і обережно ставляться до ініціативи прийняття України і Грузії в НАТО, – Угорщина, Болгарія, Греція, Німеччина, Австрія та Італія.