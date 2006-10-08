Франція може втратити Туреччину

Ухвалення парламентом Франції закону, що передбачає покарання за заперечення геноциду вірмен, "поставить під загрозу результат багаторічної роботи - інвестиції, і, якщо доречно так говорити, Франція втратить Туреччину".

Як передає ІА REGNUM, про це заявив офіційний представник МЗС Туреччини Намік ТАН.

"Вірменське питання отруювало двосторонні відносини у минулому, але цей закон завдасть незворотної шкоди нашим відносинам", - наголосив він.

Сенат Франції 12 жовтня обговорить законопроект, що передбачає кримінальне покарання за заперечення геноциду вірмен - вперше у вигляді штрафу у розмірі 57 тис. доларів, а згодом тюремного ув’язнення на строк до 5 років.

Нещодавно в ході передвиборної кампанії в Нідерландах з передвиборних перегонів були виключені кандидати, які заперечують геноцид вірмен, зазначає агентство.

Як відомо, Туреччина не визнає геноцид вірмен і називає ті події громадянською війною.

У 1915 році на території Східної Туреччини відбулося масове винищування вірменського народу за національною ознакою. Жертвами цього злочину стали 1,5 мільйона вірмен, понад 600 тисяч із них стали біженцями.

Вірменська діаспора в три рази перевищує кількість населення Вірменії.