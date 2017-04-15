ВПС США розмістять в Європі винищувачі F-35A

Військово-повітряні сили США в найближчі два дні розмістять в Європі невелику кількість винищувачів F-35A Lightning II. Вони, поряд з іншими літаками США і НАТО, будуть протягом декількох тижнів використовуватися для інструктажу в рамках програми European Reassurance Initiative, повідомила прес-служба міністерства оборони США у п'ятницю, 14 квітня, як повідомляє DW.

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У повідомленні зазначається, що розміщення цих винищувачів в цілях навчання знаменує собою важливу віху і логічний наступний етап у справі реалізації програми, що дозволяє ВПС продемонструвати на новому рівні бойові можливості винищувачів п'ятого покоління. Цей крок також дозволить уточнити вимоги для базування F-35A в Європі, яка повинна отримати такі літаки на початку 20-х років, наголошується в документі.

У прес-релізі ВПС США кажуть, що F-35A - це багатоцільовий високоточний винищувач-штурмовик, який не має аналогів по вражаючій здатності, виживаності та оперативній сумісності.