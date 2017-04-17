У США чоловік обчистив гостей музичного фестивалю Coachella, поцупивши більше сотні смартфонів

У США чоловіка звинувачують у крадіжці більше 100 смартфонів під час музичного фестивалю Coachella, пише fox5sandiego.com.

Зазначається, що відвідувачі фестивалю почали скаржитись на те, що їхні телефони зникають. За допомогою мобільного додатку активували місце розташування GPS пристрою.

Відслідковуючи сигнали, поліція знайшла рюкзак Рейнальде де Хесуса Хенао, в якому і лежали десятки ґаджетів.

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Правоохоронці заарештували злодюжку, а більшість телефонів повернули власникам.

Однак, злодія звільнили під заставу у розмірі $ 10000.

*** У США пройшов перший етап музичного фестивалю Coachella Valley Music & Arts, який влаштовують щорічно 14-16 та 21-23 квітня у долині Коачела у Каліфорнії.

Фестиваль вважають чи не найголовнішим масовим заходом року.