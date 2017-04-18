Турецькі ЗМІ мовчать про масові демонстрації у десяти містах країни

ЗМІ повідомляють лише про 14-х затриманих в Анталії протестувальників, яких називають провокаторами.

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Напередодні тисячі противників президента Ердогана вийшли на вулиці, відмовляючись миритися з результатами референдуму, які вважають сфальшованими.

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Люди миттєво збираються на вулицях і висловлюють свій протестний настрій, вигукуючи гасло "Хто скаче - той проти!".

Як тільки починають виходити силовики, люди моментально розходяться і розбиваються на маленькі групки для того, щоб не бути затриманими.

Як повідомляв УНІАН, на референдумі 16 квітня зміни до турецької конституції, які суттєво розширюють повноваження президента країни, підтримали трохи більше 51% виборців.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган вже заявив, що планує відновити в країні смертну кару.