Уряд Латвії не протримається більше місяця, сказав в неділю в інтерв`ю телеканалові ТБ 5 міністр внутрішніх справ республіки Марек Сегліньш.

Сейм (парламент) Латвії минулого тижня не підтримав вимогу опозиційних партій про відставку уряду очолюваного Іварсом Годманісом.

"Мій прогноз такий: цей уряд не протримається більше місяця", - сказав Сегліньш.

За даними соціологічних досліджень, уряду не довіряють більше 70% жителів Латвії.

У вівторок після акції селян, незадоволених політикою уряду відносно села, у відставку пішов міністр землеробства Мартіньш Розе.

13 січня в Ризі відбулися масові заворушення: більше тисячі осіб закидали камінням і пляшками будинок Сейму, вимагаючи його розпуску і відставки уряду.

Заворушення відбувалися на тлі складної економічної ситуації в республіці.

Латвія переживає найсильніший економічний спад в ЄС (ВВП країни в третьому кварталі 2008 року порівняно з тим же періодом попереднього року впав на 4,6%). З 2007 року уряд очолює Іварс Годманіс.

Марек Сегліньш є головою "Народної партії", яка входить до складу правлячої коаліції. У Сеймі республіки партія представлена 21 парламентарієм. Всього в парламенті Латвії - 100 депутатів.

РІА "Новости"