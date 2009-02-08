Уряд Латвії не протримається більше місяця
Прогноз міністра
Уряд Латвії не протримається більше місяця, сказав в неділю в інтерв`ю телеканалові ТБ 5 міністр внутрішніх справ республіки Марек Сегліньш.
Сейм (парламент) Латвії минулого тижня не підтримав вимогу опозиційних партій про відставку уряду очолюваного Іварсом Годманісом.
"Мій прогноз такий: цей уряд не протримається більше місяця", - сказав Сегліньш.
За даними соціологічних досліджень, уряду не довіряють більше 70% жителів Латвії.
У вівторок після акції селян, незадоволених політикою уряду відносно села, у відставку пішов міністр землеробства Мартіньш Розе.
13 січня в Ризі відбулися масові заворушення: більше тисячі осіб закидали камінням і пляшками будинок Сейму, вимагаючи його розпуску і відставки уряду.
Заворушення відбувалися на тлі складної економічної ситуації в республіці.
Латвія переживає найсильніший економічний спад в ЄС (ВВП країни в третьому кварталі 2008 року порівняно з тим же періодом попереднього року впав на 4,6%). З 2007 року уряд очолює Іварс Годманіс.
Марек Сегліньш є головою "Народної партії", яка входить до складу правлячої коаліції. У Сеймі республіки партія представлена 21 парламентарієм. Всього в парламенті Латвії - 100 депутатів.