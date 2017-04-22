В Афганістані таліби атакували базу і вбили не менше 70 військовослужбовців

Бойовики руху Талібан вбили щонайменше 70 афганських військовослужбовців на базі в передмісті Мазарі-Шаріфа на півночі Афганістану, передає Російська служба Бі-бі-сі.

За повідомленням афганської влади, під час нападу на військову базу вони переодяглися у форму урядової армії.

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Представник збройних сил країни розповів, що напад стався в той момент, коли солдати виходили з мечеті на території бази після п'ятничної молитви. Бойовики також розстріляли солдатів, які перебували в їдальні.

Таліби, в свою чергу, заявили, що використовували підривників-смертників, щоб прорвати зовнішній периметр оборони бази.

Бій тривав протягом всього дня, і військові вважають, що кількість загиблих зросте.

З боку талібів втрати склали як мінімум десять осіб.