"Немає іншого вибору": Фійон заявив, що голосуватиме за Макрона у другому турі

Кандидат у президенти Франції від республіканців Франсуа Фійон заявив, що у другому турі виборів голосуватиме за центриста Еммануеля Макрона, повідомляє ТСН з посиланням на Reuters.

"Немає іншого вибору, крім як голосувати проти ультраправих, я буду голосувати за Еммануеля Макрона", - сказав він.

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Фійон також закликав своїх прихильників голосувати за Макрона, щоб не допустити перемоги ультраправої Марін Ле Пен. "Її програма поведе країну на шляху до банкрутства", - сказав він.

Такої ж думки колишній прем'єр-міністр Франції Жан-П'єр Раффарен, член Республіканської партії. "Без сумніву, наскільки я розумію, ми повинні згуртуватися навколо Еммануеля Макрона", - цитує Reuters екс-прем'єра.

Ще один кандидат у президенти Франції, соціаліста Бенуа Аммон, який, згідно з прогнозами, набрав 6% голосів, також закликав своїх прихильників голосувати за Макрона, "незважаючи на те, що він не з лівих".

Сам Макрон назвав свою перемогу у першому турі виборів історичною. "Французи показали, що вони своє бажання до змін. Ми перегортаємо сторінку у французькій політичній історії", - сказав кандидат, в якого на початку передвиборчої кампанії мало хто вірив, адже він не належав до жодної з традиційних великих партій – Республіканської та Соціалістичної.

Раніше УНІАН повідомляв, що екзит-поли, проведені всіма ключовими французькими соціологічними службами, показують, що у другий тур виходять Еменуель Макрон і Марін Ле Пен.