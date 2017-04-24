Трамп запросив Ердогана в Білий дім

Президент США Дональд Трамп планує зустрітися із своїм турецьким колегою Раджепом Ердоганом у Білому домі наступного місяця. Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова прес-секретаря Ердогана Ібрагіма Каліна.

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Він заявив, що запрошення прийшло від Трампа. Зокрема, лідери планують обговорити ситуації в Сирії та Іраку, а також можливу екстрадицію із США турецького проповідника Фетуллаха Гулена, якого Анкара звинувачує в організації спроби держперевороту 2016 року.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент США Дональд Трамп привітав президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана з перемогою на референдумі про розширення повноважень.

Привітання прозвучали в ході телефонної розмови, яка відбулася між двома лідерами. Серед світових лідерів, також привітали Ердогана, президент Білорусі Олександр Лукашенко і президент Азербайджану Ільхам Алієв.