Суд заблокував указ Трампа про фінансування "міст-притулків"

Суд у Сан-Франциско заблокував указ президента Дональда Трампа про обмеження фінансування "міст-притулків", які відмовилися сприяти федеральній владі в затриманні мігрантів-порушників. Про це повідомляє Дождь з посиланням на Reuters.

Позови були подані раніше округом Санта-Клара в Каліфорнії, в який входять місто Сан-Хосе і кілька населених пунктів поблизу Кремнієвої долини, а також владою Сан-Франциско. Позивачі називали указ Трампа неконституційним.

Гроші, які отримували муніципалітети від федеральної влади, часто йдуть на оплату соціальних послуг, таких як лікарні і житло для малозабезпечених. В указі Трампа йшлося про обмеження цього фінансування в разі, якщо місто відмовляється сприяти федеральній владі у затриманні нелегалів.

Суддя Вільям Оррик у своєму рішенні написав, що фінансування програм, не пов'язаних із імміграцією, не може бути поставлено під загрозу лише через те, що місто "обирає таку стратегію виконання імміграційних законів, яку не схвалює президент".

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Трамп підписав указ про обмеження федерального фінансування "міст-притулків" в кінці січня. Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер тоді заявив, що влада буде забезпечувати виконання міграційних законів, "не церемонячись".

"Ми позбавимо федеральних грантів штати і міста, що покривають нелегальних іммігрантів. Не можна змушувати американський народ субсидувати неповагу до закону", - заявив він.

Всього в США 40 міст і 364 округи назвали себе місцями-притулками для іммігрантів.