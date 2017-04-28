United Airlines уклала мирову угоду з пасажиром, якого виволокли з літака

Американська авіакомпанія United Airlines досягла угоди з пасажиром, який отримав травми при насильницькому виведенні з салону літака перед вильотом із Чикаго. Про це повідомляє Reuters з посиланням на адвоката потерпілого.

Читайте такожUnited Airlines поверне гроші за квитки всім пасажирам скандального рейсу

Сума компенсації не розголошується. Авіакомпанія підкреслила, що бере на себе "повну відповідальність за інцидент на рейсі 3411 і не перекладає відповідальність ні на кого, в тому числі на Чикаго".

Компанія заявила, що, досягнувши з пасажиром мирової угоди, з нетерпінням очікує впровадження оголошених раніше удосконалень, спрямованих на покращення обслуговування клієнтів.

Нагадаємо, інцидент на борту літака United Airlines стався 9 квітня. Авіакомпанія продала дуже багато квитків на літак, в наслідок чого екіпаж попросив чотирьох пасажирів покинути свої місця для розміщення співробітників United Airlines.

Після того, як пасажири відмовилися, їх змусили це зробити самі співробітники авіакомпанії. Одного з них довелося виводити з літака з застосуванням сили. В результаті інциденту пасажир отримав струс мозку, перелом носа і позбувся кількох зубів.

На тлі інформації, що просочилася про інцидент, ринкова вартість United Airlines в ході торгів 11 квітня впала більш ніж на $600 млн. Голові авіакомпанії довелося особисто принести вибачення за інцидент. Крім того, після скандалу авіакомпанія переглянула свої правила бронювання квитків.

Даний скандал дійшов до Конгресу США. Представники авіакомпанії United Airlines дадуть свої свідчення під час слухань у комітеті Палати представників Конгресу США.