United знову оскандалилася: під час перельоту загинув гігантський кролик

Американська авіакомпанія United Airlines розслідує загибель гігантського кролика на борту одного з літаків. Кролик по імені Саймон був виявлений мертвим у вантажному відсіку, коли рейс прибув в аеропорт Чикаго з Лондона, передає Російська служба Бі-бі-сі.

За даними британських ЗМІ, 90-сантиметровий кролик вирушив до нового господаря - якоїсь знаменитості.

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Випадки загибелі тварин в літаках досить рідкісні. За даними міністерства транспорту США, в 2015 році американські авіакомпанії повідомили про 35 загиблих тварин. З них 14 загинули на рейсах United.

За даними таблоїду Sun, Саймон був сином одного з найбільших у світі кроликів - гігантського континентального кролика на ім'я Дарій.

Хазяйка тварини Аннетт Едвардс заявила виданню: "Саймон пройшов ветеринарний огляд за три години до польоту, він був у відмінній формі".

"Сталося щось дуже дивне, і я хочу знати, що. Я відправляла кроликів по всьому світу, і жодного разу нічого подібного не траплялося", - додала вона.

Авіакомпанія United досі намагається відновити репутацію після інциденту, що стався з 69-річним лікарем Давидом Дао, якого силоміць витягли з салону літака, коли з'ясувалося, що на борт не вміщуються всі пасажири, які купили квитки. Скандал дійшов до Конгресу США.