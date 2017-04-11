Скандальний інцидент на борту United Airlines: нові подробиці (відео)

Як передає Російська служба Бі-бі-сі, департамент авіатранспорту штату Чикаго заявив, що один з охоронців, який взяв участь в інциденті, "відправлений у відпустку", додавши, що департамент "не схвалює його поведінки".

У заяві також говориться, що проводиться розслідування, і що подібна поведінка не відповідає стандартним процедурам".

United заявила Бі-бі-сі, що "на рейс 3411 з Чикаго в Луїсвілл було продано занадто багато квитків".

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"Після того як наші співробітники спробували знайти волонтерів, один із клієнтів відмовився покинути борт добровільно, після чого були викликані співробітники служби безпеки", - додали в компанії.

Незабаром після цього глава United Оскар Муньос написав в "Твіттері": "Це дуже сумний для всіх нас інцидент. Я приношу вибачення за те, що нам довелося перемістити цих клієнтів".

"Наша команда в екстреному порядку співпрацює з владою, а також проводить власне ретельне розслідування події. Ми намагаємося зв'язатися з цим пасажиром, щоб розглянути і вирішити цю ситуацію", - пише Муньос.

Інцидент викликав великий резонанс серед користувачів соцмереж. Обурені люди закликають бойкотувати авіакомпанію. Співробітників United також звинувачують в расизмі.

Як повідомляв УНІАН, у соціальних мережах по всьому світу активно поширюється відеозапис, на якому видно, як служба безпеки авіакомпанії United Airlines силою знімає з рейсу пасажира.

На кадрах видно, як чоловіка середніх років силою змушують покинути своє місце, а потім за руки і за ноги тягнуть по проходу до виходу. На іншому відеозаписі видно, як чоловік із закривавленим обличчям тримається за перегородку в салоні і повторює: "Убийте, просто вбийте мене, мені треба додому".