Термінал лондонського ”Хітроу” евакуйований у зв`язку із загрозою теракту
18:08, 10 жовтня 2006Світ
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Знайдено підозрілу сумку
Другий термінал лондонського аеропорту "Хітроу" був в терміновому порядку евакуйований у зв`язку із загрозою теракту.
На території терміналу, який обслуговує європейські рейси, знайшли підозрілу сумку.
За деякими даними, співробітники терміналу помітили, як невідомий чоловік вбіг в зал реєстрації і кинув на підлогу сумку.
Евакуйована також адміністративна будівля, розташована поряд з другим терміналом.
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