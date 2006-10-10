Термінал лондонського ”Хітроу” евакуйований у зв`язку із загрозою теракту

18:08, 10 жовтня 2006
Світ
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Знайдено підозрілу сумку

Другий термінал лондонського аеропорту "Хітроу" був в терміновому порядку евакуйований у зв`язку із загрозою теракту.

На території терміналу, який обслуговує європейські рейси, знайшли підозрілу сумку.

За деякими даними, співробітники терміналу помітили, як невідомий чоловік вбіг в зал реєстрації і кинув на підлогу сумку.

Евакуйована також адміністративна будівля, розташована поряд з другим терміналом.

Корреспондент.net

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