Термінал лондонського ”Хітроу” евакуйований у зв`язку із загрозою теракту

Другий термінал лондонського аеропорту "Хітроу" був в терміновому порядку евакуйований у зв`язку із загрозою теракту.

На території терміналу, який обслуговує європейські рейси, знайшли підозрілу сумку.

За деякими даними, співробітники терміналу помітили, як невідомий чоловік вбіг в зал реєстрації і кинув на підлогу сумку.

Евакуйована також адміністративна будівля, розташована поряд з другим терміналом.

Корреспондент.net