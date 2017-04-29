КНДР запустила 75 балістичних ракет при Кім Чен Ині - ЗМІ

Проведений КНДР запуск балістичної ракети став вже 75 подібним випробуванням з моменту приходу до влади Кім Чен Ина в 2011 році, повідомляє ZN.ua.

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"Американські ЗМІ з посиланням на дані організації Nuclear Threat Initiative Database повідомляють, що 58 з них були успішними, а 17 - ні. Зокрема, два останніх пуску, в тому числі і суботній, зазнали невдачі", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Сполучені Штати прискорили установку системи протиракетної оборони в Південній Кореї на тлі зростаючої напруги на Корейському півострові. Американська система ПРО повинна бути повністю готова вже до кінця 2017 року.

"Адміністрація Дональда Трампа обмірковує розширення політичного та економічного тиску проти Північної Кореї. Радник президента з національної безпеки пропонує ввести санкції проти китайських банків і компаній, які працюють з КНДР", - зазначає видання.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого КНДР заявила про успішне випробування балістичної ракети в Японському морі. У Пхеньяні стверджують, що таким чином була успішно протестована можливість оснащення снаряда ядерною боєголовкою і здатність його ухилення від перехоплення.