США запевнили, що не вимагатимуть від Сеулу плати за систему ПРО

Сполучені Штати Америки підтвердили, що самостійно покриють витрати на розміщення системи протиракетної оборони (ПРО) в Південній Кореї, заявили в Сеулі, як повідомляє DW.

В адміністрації президента Південної Кореї повідомили, що у неділю, 30 квітня, радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Герберт Макмастер та його південнокорейський колега Кім Гванджин телефоном обговорили питання розміщення сучасного протиракетного комплексу Terminal High Altitude Area Defence (THAAD). Під час розмови Макмастер запевнив Гванджина, що Південна Корея залишається для Вашингтона пріоритетом номер один в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, інформує агентство Reuters.

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27 квітня президент США Дональд Трамп зазначив, що Південна Корея мала б сплатити Вашингтону за розміщення на своїй території системи ПРО, яку США розгортають там у відповідь на загрозу з боку КНДР. Трамп оцінив вартість системи в один мільярд доларів США. У Сеулі ж заявили, що витрати на розгортання та обслуговування системи ПРО, згідно договору, що регулює перебування американських військових в країні, мають нести США, а Південна Корея надає для розміщення територію та інфраструктуру.

"Радник з національної безпеки Герберт Макмастер пояснив, що останні заяви президента Трампа були зроблені у загальному контексті, у зв'язку з очікуваннями США розподілу оборонних витрат з союзниками", - йдеться у повідомленні адміністрації президента Південної Кореї.