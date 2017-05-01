У Петербурзі затримали ЛГБТ-активістів, які скандували "Кадирова - до Гааги" (фото)

У Петербурзі вдень 1 травня на Невському проспекті затримали кілька ЛГБТ-активістів. Затримання відбулося неподалік від першотравневої колони феміністок та феміністів, що йшли по Невському, до якої приєдналася частина ЛГБТ-спільноти міста, повідомляє Фонтанка.

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Двоє активістів тримали райдужний прапор і скандували гасло "Кадирова - до Гааги". За словами кореспондента видання, затримали кілька осіб, їх посадили в дві поліцейські машини і відвезли.

Також повідомляється, що серед затриманих був хтось із зображенням свастики на значку.

"На Невському проспекті у Петербурзі затримано близько 10 ЛГБТ-активістів, які лягли на проїжджу частину, а ще одна людина почала посипати їх землею. Акцію влаштували під час першотравневої ходи. Її мета — висловити солідарність з геями, які зазнають переслідувань у Чечні", - йдеться в повідомленні Медузи.