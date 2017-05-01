У Стамбулі поліція затримала понад 150 демонстрантів (фотогалерея)

У найбільшому місті Туреччині Стамбулі сталися сутички між учасниками демонстрацій, які вийшли на вулиці з нагоди свята 1 травня, та поліцією. Силовики застосували сльозогінний газ і гумові кулі, пише Deutsche Welle.

За даними поліції, по всьому місту були затримані 165 маніфестантів. Більшість із них намагалася потрапити на площу Таксим, де влада заборонила проводити будь-які акції опозиції, повідомляє AP.

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Ще 18 осіб були затримані за підозрою у плануванні насильницьких дій. За твердженням поліції, у них виявили коктейлі Молотова, маски та піротехніку.

В одному з районів міста група з близько 200 маніфестантів намагалася потрапити на площу Таксим. Вони несли транспаранти з надписом "Хай живе першотравень. Диктатору - ні!".

За даними інформагенції DHA, в іншому районі поліція застосувала проти мітингарів сльозогінний газ, а також затримала багатьох учасників акції. Протестувальники скандували "Таксим - наш і залишатиметься нашим".

У третьому районі, згідно з даними телеканалу NTV, поліція затримала 70 осіб.

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Сама територія навколо площі Таксим була оточена загонами поліції. Державне інформаційне агентство Anadolu повідомило про залучення 30 тисяч поліцейських та співробітників служб безпеки для охорони правопорядку в місті. Над містом кружляли гелікоптери.

Таксим має символічне значення для протестів у Туреччині. Під час першотравневої демонстрації 1977 року 34 демонстранти загинули на площі від пострілів. У 2013 році ж Таксим став основним місцем проведення масових антиурядових протестів.