Турецька поліція розігнала демонстрантів у центрі Стамбула

14:57, 01 травня 2017
Світ
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Поліція застосувала сльозогінний газ: кілька людей постраждали, десятки були затримані.

Ілюстрація REUTERS

У турецькому Стамбулі першотравнева демонстрація перетворилася на сутички з поліцією.

Як повідомляє Радіо Свобода, протестувальники намагалися прорватися на центральну площу Таксим, яка була головним пунктом протестів проти влади в 2013 році.

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Влада Стамбула заборонила масові акції в центрі міста, поліція заблокувала підходи до площі. В результаті зіткнень декілька людей постраждали, десятки були затримані, йдеться в повідомленні.

Крім того, поліція застосувала сльозогінний газ.

За інформацією агентства AFP, протестувальники намагалися розгорнути плакати з антиурядовими гаслами. Вони виступали проти поправок до конституції, які розширюють повноваження президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Зазначається, що щорічно в Туреччині в День праці 1 травня, проходять масові протести, що супроводжуються жорсткими діями поліції проти протестувальників.

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Теги: #Туреччина#референдум в Туреччині#Першотравень