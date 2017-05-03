"Інші": у Росії придумали заборонити фрілансерам виїзд за кордон

Голова комітету Ради Федерації РФ з соціальної політики Валерій Рязанський заявив, що громадян, які займаються неофіційною трудовою діяльністю (самозайняті), можуть позбавити можливості виїзду за кордон.

Читайте такожВисока завантаженість робить фрілансерів щасливішими

За його словами, за дітей, студентів, інвалідів, пенсіонерів гроші у Фонд обов'язкового медичного страхування перераховують регіональні бюджети, пише "Российская газета".

Але є і інші категорії громадян», куди і потрапляють самозайняті громадяни.

«Можливо, буде визначено, що якщо люди, отримуючи дохід, так і не легалізують свої взаємовідносини з державою, то, так, екстрену медичну допомогу вони отримають, але ось, приміром, виїхати за кордон не зможуть», — розповів він.

Рязанський підкреслив, що так держава «буде нагадувати громадянам, що за ними накопичилися невиконані соціальні зобов'язання».

За словами сенатора, самозайнятих громадян можуть позбавити і повноцінної пенсії, якщо у них не буде стажу і необхідних для нарахування «балів».

«Тоді чекайте, коли виповниться 65 років, і тоді держава буде їм платити мінімальну пенсію», — додав він.