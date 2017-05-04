Палата представників Конгресу США погодилася скасувати Obamacare

Палата представників Конгресу США проголосувала за скасування значної частини реформи охорони здоров'я, проведеної за президента-демократа Барака Обами та відомої як Obamacare.

Очікується, що їй на зміну прийде реформа охорони здоров'я, розроблена Республіканською партією, пише Бі-Бі-Сі.

Скасування багатьох положень Obamacare підтримали 217 членів палати представників, проти проголосували 213 осіб. Серед конгресменів, які підтримали цей крок, не було жодного демократа.

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Агентство Reuters називає підсумки голосування великою перемогою президента Дональда Трампа, який ще в ході передвиборної кампанії обіцяв скасувати Obamacare. Тепер питання має розглянути Сенат, в якому республіканці також у більшості.

Попередню спробу замінити Obamacare на нову програму медичного страхування Трамп зробив у березні, але тоді відповідний законопроект не отримали достатньої підтримки республіканців і був відкликаний.

Однак Трамп відразу ж заявив журналістам, що підготовка нового законопроекту не займе багато часу. "Можу вам сказати, що з цього вийде: ще кращий закон", - сказав він, висловивши сподівання, що новий законопроект підтримають не тільки республіканці, а й демократи.

Скасування програми Obamacare - одна з головних передвиборних обіцянок Трампа.

Зараз більшість володарів страховки отримує дотації від держави. Щоб скарбниця могла собі це дозволити, указ про доступну охорону здоров'я та захист пацієнтів (так званий Obamacare) зобов'язує всіх американців завести собі страховку - в іншому випадку вони платять штраф. Зараз він становить в середньому 995 доларів в рік.

Необхідність додатково платити за страховку викликала в багатьох американців невдоволення. На їхню думку, за Конституцією США уряд не може з допомогою законів змушувати їх купувати якісь певні товари.

У рамках реформи республіканська партія запропонувала скасувати ці штрафи, а також субсидії для громадян похилого віку, які вже користуються податковими пільгами.