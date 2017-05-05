У Франції закидали яйцями Марін Ле Пен

Кандидатку у президенти Франції Марін Ле Пен закидали яйцями під час зустрічі з виборцями. Це сталося в містечку Доль-де-Бретань, повідомляє "5 канал".

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Як стало відомо, окрім прихильників, лідерку ультраправих там зустріли і десятки протестувальників. Вони скандували "Геть фашизм!". Інцидент стався, коли Ле Пен саме спілкувалася з електоратом.

Утім, охорона прикрила кандидатку у президенти і завела у приміщення.

Як повідомляв УНІАН раніше, центрист Еммануель Макрон був більш переконливим, ніж ультраправа Марін Ле Пен під час ключових теледебатів, які відбулися у середу. Про це свідчать результати опитування громадської думки, яке провела соціологічна служба Elabe для телеканалу BFM TV.

Близько 63 відсотків людей, опитаних соціологами, визнали Макрона більш переконливим, ніж Ле Пен.