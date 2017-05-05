У Франції закидали яйцями Марін Ле Пен

00:07, 05 травня 2017
Світ
1146 0

Охорона прикрила кандидатку у президенти і завела у приміщення.

REUTERS

Кандидатку у президенти Франції Марін Ле Пен закидали яйцями під час зустрічі з виборцями. Це сталося в містечку Доль-де-Бретань, повідомляє "5 канал".

Читайте такожВибори у Франції: Макрон і Ле Пен провели передвиборчі дебати

REUTERS

Як стало відомо, окрім прихильників, лідерку ультраправих там зустріли і десятки протестувальників. Вони скандували "Геть фашизм!". Інцидент стався, коли Ле Пен саме спілкувалася з електоратом.

Утім, охорона прикрила кандидатку у президенти і завела у приміщення.

Як повідомляв УНІАН раніше, центрист Еммануель Макрон був більш переконливим, ніж ультраправа Марін Ле Пен під час ключових теледебатів, які відбулися у середу. Про це свідчать результати опитування громадської думки, яке провела соціологічна служба Elabe для телеканалу BFM TV.

Близько 63 відсотків людей, опитаних соціологами, визнали Макрона більш переконливим, ніж Ле Пен.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Вибори президента Франції
Теги: #Марін Ле Пен#вибори президента Франції