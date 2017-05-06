У Варшаві тисячі поляків вийшли на антиурядовий марш (фото)

Десятки тисяч поляків вийшли на "Марш свободи" у Варшаві, щоб висловити свою незгоду з діями уряду.

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Організатором маршу виступила найбільша опозиційна партія "Громадянська платформа". В акції також беруть участь і інші опозиційні сили.

О 13.30 люди вирушили з Банкової площі в напрямку площі Конституції, скандуючи "геть Руки від самоврядування" і "Тут Польща". Перед початком ходи перед присутніми виступили лідери опозиції.

За даними представника мерії Варшави, у протестах беруть участь 70 тисяч осіб. Втім, поліція подає значно меншу цифру – 9 тисяч осіб.

Учасники акції прийшли на марш з прапорами Польщі та Євросоюзу, транспарантами, табличками з гаслами, символікою профспілок, політичних партій і неурядових організацій. Крім того, багато учасників тримають в руках сині повітряні кулі – головний атрибут "Маршу свободи".

Опозиція розраховує на участь не менше 100 тисяч осіб.