У Франції обрали пекаря, який випікатиме багети для новообраного президента Макрона та його оточення

У Франції окрім нового президента, обрали і найкращого пекаря, який протягом року випікатиме хліб для очільника держави та його оточення у Єлисейському палаці, пише ТСН.

Конкурс на найкращий багет проходить у Парижі вже 23 раз. Цього року за звання найкращого пекаря змагались 140 претендентів.

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Переможця судді конкурсу визначали протягом 5 годин, адже найкращий багет мав відповідати суворим критеріям: важити 250-300 грамів, мати довжину 55-65 сантиметрів. Оцінювалися вироби за п'ятьма основними критеріями: випічка, смак, якість, м'якуш, аромат і зовнішній вигляд.

Зазначається, що окрім можливості випікати хліб для нового президента країни, яким став Емануель Макрон, переможець отримав премію в 4 тисячі євро.

Як повідомляв УНІАН раніше, лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон переміг у другому турі президентських виборів у Франції.

Так, Макрон набрав 66,06% - за нього віддали свої голоси 20,7 млн виборців. Лідер "Національного фронту" Марін Ле Пен набрала 33,94% французів - за неї проголосували 10,6 млн людей.