Путін завітав до колишнього резидента КДБ у Дрездені, під керівництвом якого працював

Президент Росії Володимир Путін відвідав колишнього представника Комітету державної безпеки СРСР (КДБ) при міністерстві держбезпеки Східної Німеччини Лазаря Матвєєва - резидента, під керівництвом якого у другій половині 1980-х років він працював у Дрездені, повідомляє РИА Новости.

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Путін особисто приїхав у гості до Матвєєва, який проживає у московському районі Жулебіно, і привітав його з 90-річчям.

Разом з президентом в гості до Матвеетва приїхали його колеги по роботі в НДР - Микола Токарєв, який в даний час очолює компанію «Транснефть», і Сергій Чемезовов, який керує «Ростехом».

В якості подарунка Путін вручив Матвєєву годинник, а також примірник газети «Правда», випущений в день народження ювіляра у 1927 році.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Путін підписав закон, який звільняє від податків його соратників-олігархів, які потрапили під санкції.