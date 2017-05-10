"Легенда, воїн, цар": в мережі показали новий трейлер фільму Гая Річі про короля Артура (відео)

Студія Warner Bros. опублікувала новий ролик фільму Гая Річі "Меч короля Артура", головним героєм якого став Вортигерн. Фільм розповість про сходження Артура на престол.

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За сюжетом, йому належить битися зі своїм дядьком Вортигерном, який захопив трон.

Головні ролі в картині виконали Чарлі Ханнам і Джуд Лоу. У фільмі також знімалися Ерік Бана і Девід Бекхем.

Прем'єра фільму запланована на травень 2017 року.