Директор ФБР за кілька днів до звільнення прагнув розширити розслідування щодо Росії – Reuters

Директор ФБР Джеймс Комі за кілька днів до звільнення прагнув розширити розслідування щодо можливої змови між командою нинішнього голови Білого дому Дональда Трампа і Росією для втручання в 2016 році у вибори президента США.

Про це агентству Reuters повідомило в середу джерело в Конгресі.

Звільнення Комі з посади директора ФБР спровокувало шквал критики з боку багатьох демократичних конгресменів, а також деяких представників Республіканської партії. Адміністрація Трампа звинуватила Комі в «жорстокості» на роботі і заперечила, що його звільнення пов'язане з розслідуванням ФБР щодо Росії.

Трамп, який в середу зустрівся з міністром закордонних справ Росії в Білому домі, накинувся на критиків, назвавши демократів «липовими лицемірами».

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Демократи посилили звинувачення щодо звільнення Комі, зажадавши незалежного розслідування ймовірного втручання Росії у вибори.

Джерело в Конгресі, знайоме з ситуацією, заявило, що Комі повідомив законодавцям протягом останніх кількох днів про направлення прохання до Міністерства юстиції щодо виділення додаткових ресурсів – в основному, щодо збільшення штату для розслідування російського втручання. Комі поінформував законодавців про це прохання після засідання комітету Сенату з питань розвідки, що проводить своє власне розслідування і попросив ФБР прискорити дослідження цього питання.

Як повідомляв УНІАН, Трамп несподівано звільнив голову ФБР Джеймса Комі, який займався розслідуванням можливих зв'язків членів передвиборчого штабу Трампа з Росією. Адміністрація президента США заперечує, що звільнення пов’язане із цим розслідуванням.