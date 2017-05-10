Трамп звільнив голову ФБР не через розслідування впливу Росії на вибори - віце-президент США

Віце-президент Сполучених Штатів Америки Майк Пенс заявив, що рішення президента США Дональда Трампа звільнити голову Федерального бюро розслідування Джеймса Комі не пов'язане з розслідуванням можливого російського втручання у вибори президента країни у 2016 році. Про це повідомляє Reuters.

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Як заявив Пенс, Комі звільнили, щоб відновити довіру до правоохоронного органу. "Це не стосувалося саме цього питання", - відповів Пенс журналістам на питання, чи пов'язане рішення Трампа звільнити Комі з розслідуванням російського втручання в президентські вибори.

"Президент вдався до твердого та рішучого керівництва, щоб зробити безпеку та охорону американського народу першочерговою", - наголосив Пенс.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня Трамп звільнив голову ФБР Джеймса Комі. Комі очолював розслідування ФБР про можливі зв'язки членів передвиборчого штабу Трампа з Росією.