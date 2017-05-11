У Кремлі вважають, що поки зарано робити висновки про «відлигу» у відносинах між Росією і США.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання, чи можна говорити про «відлигу» у відносинах США і РФ за підсумками переговорів президента США Дональда Трампа з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

«Почекайте, поки що рано робити якісь висновки. Безперечно, дуже позитивним є той факт, що ведеться розмова, і президенти говорили вже все-таки три рази по телефону, на продовження цього діалогу і пан Тіллерсон (держсекретар США Рекс Тіллерсон – УНІАН) був прийнятий у Москві, і Лавров був прийнятий у Вашингтоні. Це позитивні явища, але водночас тут потрібно зі стриманим оптимізмом підходити, попереду чекає велика робота», - сказав Пєсков.

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Разом з тим він зазначив, що президенти США і Росії в липні братимуть участь у саміті G20 в Німеччині.

«Ми орієнтуємося на те, що два президенти будуть одночасно перебувати на «двадцятці» в Гамбурзі - це може стати гарним приводом для їхньої зустрічі», - сказав Пєсков.

При цьому він спростував припущення про хоч якийсь зв'язок між можливою заміною російського посла у США у відповідь на звільнення директора ФБР Джеймса Комі, а також не підтвердив інформацію про призначення заступника глави МЗС РФ Анатолія Антонова новим главою диппредставництва Росії в Штатах.

«Кадрові перестановки ми не анонсуємо, якщо й коли президентом будуть підписані відповідні укази, ми про це повідомимо», - сказав Пєсков.

У відповідь на запитання, чи схожа ситуація на обмін: Трамп звільняє директора ФБР Комі, який вів розслідування його можливих зв'язків з РФ, а Москва замінює посла в США Сергія Кисляка, Пєсков сказав: «Ні, не схожа, жодних обмінів нашими послами ми не здійснюємо».

Сьогодні, 11 травня, російська газета «Коммерсантъ» з посиланням на джерела написала, що профільні комітети Держдуми і Ради Федерації до кінця цього місяця проведуть слухання з приводу призначення заступником міністра закордонних справ РФ Анатолія Антонова послом Росії в США. За даними видання, Антонов може відправитися до Вашингтона в липні - після першої особистої зустрічі Путіна і Трампа, яка повинна відбутися на полях саміту G20 у Гамбурзі.

10 травня президент США звільнив директора ФБР Комі, який вів розслідування його можливих зв'язків з Росією.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня у Вашингтоні Лавров зустрічався з Трампом і Тіллерсоном.

У заяві Білого дому за підсумками зустрічі Трампа з Лавровим йдеться, що Російська Федерація відповідальна за повне виконання Мінських угод щодо врегулювання ситуації в Україні.

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"Президент порушив питання України і висловив прихильність його Адміністрації з приводу подальшої участі у врегулюванні конфлікту, і наголосив на відповідальності Росії за повне виконання Мінських угод", - наголошувалося в заяві.

Також у документі йшлося, що Трамп надав особливого значення необхідності спільної роботи щодо припинення конфлікту в Сирії, особливо заявивши про необхідність стримування режиму президента Сирії Башара Асада, Ірану і його маріонеток.

Разом з тим сказано, що Трамп звернув увагу на можливість ширшої взаємодії щодо врегулювання конфліктів на Близькому Сході та в інших регіонах.